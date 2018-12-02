لندن 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية البيان الختامي لاجتماعات مجموعة العشرين اليوم، مشيرة إلى أن اجتماعات القمة القادمة التي ستعقد في اليابان العام المقبل، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة عام 2020.وتحدثت عن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة العشرين مع غيره الزعماء، واللقاءات الجانبية التي عُقدت بين قادة المجموعة على هامش أعمال القمة.وتطرقت صحف الأحد إلى تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا عقب سبعة أعوام من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي.ورأت أن بريطانيا قد تبقى مُلزمة بالبقاء لأجل غير مسمى ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في حالة دعم مجلس العموم البريطاني لخطة رئيس الوزراء البريطانية الخاصة بتفاصيل وحيثيات خروج بريطانيا من التكتل.وذكرت أن الشرطة الفرنسية اعتقلت المئات من المتظاهرين من حركة "السترات الصفراء" عقب تواصل الاحتجاجات أمس على ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في أنحاء فرنسا.وتطرقت صحف بريطانيا إلى وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش الأب أمس.// انتهى //12:47ت م0061