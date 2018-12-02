الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستحتفي كلية التربية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ، الثلاثاء القادم، باليوم العالمي لذوي الإعاقة بإقامة عدد من الفعاليات، بمشاركة طلاب ماجستير صعوبات التعلم بقسم التربية الخاصة، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات المحلية المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة من بينها الجمعية السعودية للإعاقة السمعية, وجمعية إيفاء, ومركز سبيل لتحسين السمع, ومركز ودهاء الطبية .وأوضح رئيس قسم التربية الخاصة بالكلية الدكتور يوسف أبو سعد أن الفعاليات ستقام على مسرح كلية التربية بحضور مدعوين من جهات مختلفة إلى جانب الطلاب، لافتا النظر إلى أن المعرض المصاحب للفعالية سيتضمن عددا من الأركان التوعوية والإرشادية أبرزها أركان الجمعيات والمؤسسات المختلفة، وركن صعوبات التعلم، وركن كيف أكتب، وركن كيف أسمع، وركن هكذا أشاهد، وركن اختبر نفسك، بالإضافة إلى ركن الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم .وأفاد منسق إقامة الفعاليات الدكتور وليد الصياد، أنه ومن باب المشاركة المجتمعية فقد تم توجيه الدعوة لعدد من المدارس الثانوية بالمنطقة للمشاركة في الفعاليات، داعيا إلى أكبر مشاركة من الطلاب في الاحتفاء بيوم الإعاقة العالمي .من جانبها أكدت منسقة تنظيم الفعاليات في كلية التربية للبنات بالدمام خولة الحمد إكمال الاستعداد لإقامة حفل بهذه المناسبة بما يؤكد حضور كلية التربية،مشيرةً إلى وجود 8 أركان في المعرض المصاحب الذي يتضمن أنظمة تفاعلية، تشمل ركن دعم الموهبة، والتسريع، وسبل التعامل مع تشتت الانتباه وفرط النشاط، ومراكز التربية الخاصة في المملكة، والإعاقة البصرية، وشخصيات التربية الخاصة التي حققت نجاحا، والاضطرابات السلوكية، والتفكير الابتكاري، والتدخل المبكر، وركن التفكير وتقمص حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، متوقعة أن تسهم الفعاليات التي يتم تنفيذها على مستوى كلية التربية للبنين والبنات في التعريف بالإمكانات والمواهب التي يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة .// انتهى //12:48ت م0062