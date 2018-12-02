الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد انتقال مكتبيها في كل من القويعية والدوادمي إلى مقريهما الجديدين.وأوضحت المؤسسة أن مكتب القويعية باشر عمله في مقره الجديد الواقع بطريق الرياض مكة السريع مقابل المركز الحضاري وحديقة الملك عبدالله، فيما باشر مكتب الدوادمي عمله بمقره الواقع في طريق الملك عبدالعزيز بجوار كلية الصيدلة.وبينت المؤسسة أن انتقال هذين المكتبين يأتي في سياق التطوير والتحديث الذي تجريه المؤسسة على خدماتها ومقراتها بشكل مستمر، إذ جُهزا بأحدث التقنيات لخدمة عملاء المؤسسة على أكمل وجه.// انتهى //12:53ت م0064