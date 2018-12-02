الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على الهلال 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.و جاءت نتائج الأشواط ( 25/22 - 22/25 - 25/23- 25/20 ) , حيث استحق الأهلي الفوز بعد الأداء الجيد الذي قدمه خصوصاً في استقبال الكرة الأولى التي سهلت مهمة معد الفريق سعد الغزواني , كما قدم المحترف الكوبي في الأهلي أونيل أداءاً مميزاً وحقق العديد من النقاط لفريقه , إضافة إلى تألقه في الضربات الساحقة خصوصاً في الشوط الرابع وسط تراجع مستوى لاعبي الهلال في حائط الصد وكثرة ضياع الإرسالات.وبهذا الفوز يتصدر الأهلي الفرق بـ 22 نقطة , مقابل 21 نقطة للهلال الذي تراجع للمركز الثاني, وفي بقية نتائج الجولة تغلب الاتحاد على الخليج 3 / 0 والفيصلي على الترجي 3 / 0 , والنصر على السلام 3 / 1 , والابتسام على الموج 3 / 1 .// انتهى //12:54ت م0065