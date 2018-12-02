الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسدشنت المديرية العامة للجوازات الحملة الإعلامية التوعوية الخاصة بموسم العمرة خلال الفترة من 1440/3/24هـ وحتى 1440/10/15هـ، وتهدف إلى توعية ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة وتعريفهم بأنظمة وتعليمات البلاد في موسم العمرة.وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد أن الجوازات تقوم كل عام بإعداد وتنفيذ هذه الحملة مع بدء موسم العمرة موجهة لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالجوازات خلال مدة حضورهم إلى المملكة وحثهم على المغادرة في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الأنظمة والتعليمات بالمملكة لا تسمح ببقاء أي معتمر بعد أداء مناسك العمرة، منوهاً بالجهود التي تبذلها وسائل الإعلام لإيصال الرسائل التوعوية للمعتمرين.وأضاف أن المديرية العامة للجوازات أتمت الاستعدادات والتجهيزات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، حيث تم تجهيز مواقع الجوازات في المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة في مجالات الكشف عن الوثائق المزورة والصور الشخصية في وثائق السفر الرسمية للمعتمر.ودعا العميد السعد على جميع المواطنين والمقيمين بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على المعتمرين المخالفين أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن والغرامة المالية، إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً، أو بالعقوبتين معاً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .وأعربت المديرية العامة للجوازات عن تمنياتها أن يتقبل الله من المعتمرين مناسكهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين، وتسعد بالتواصل عبر مركز الاتصال الموحد 992، والبريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي @AljawazatKSA وحساب الخدمات الإلكترونية @EpassportGovSa.// انتهى //13:02ت م0066