الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعيه، مؤخراً، ندوة علمية تحت عنوان "الأسرة السعوديه والتغيرات المعاصره" ضمن برنامجها العلمي للعام الحالي، بحضور سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود.وشارك بالندوة، التي أدارتها الدكتوره لانا بنت سعيد، كل من عضو مجلس الشورى أستاذ علم الاجتماع الدكتوره نوره المساعد، وأستاذ التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة فوزية البكر، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتورة سلوى الخطيب .واستعرضت الباحثات عدد من الاوراق العلميه، تناولت المتغيرات التي تواجهها الأسرة السعوديه منذ بدايه عصر الطفرة إلى الوقت الحالي، كما تناولت الأوراق العلميه مكانة الأسرة ودورها في التربيه في ظل مشاركة العديد من المؤسسات الأخرى والأجهزة التقنيه.وكان من أهم المخرجات التي تناولتها الأوراق العلميه هو ما حققه تعليم المرأة وما تبعه من وجود مساهمه اقتصادية للمرأة السعوديه في تعزيز مكانتها في الأسرة، ومشاركتها في القرار الذي كان ينفرد به الرجل في عصر ماقبل الطفره وماتبعه، إلى أن أتضح دورها في الآونة الأخيرة.يذكر أن الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعيه أعادت تشكيل مجلس إدارتها الحالي بترشيح الدكتور ذيب الدوسري رئيسا، ودخول 3 نساء في مجلس إدارتها منهن منصب نائب الرئيس وأمين عام الجمعيه.// انتهى //13:09ت م0068