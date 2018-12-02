عمّان 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 18.6% وبارتفاع مقداره 0.1% عن الربع الثالث من عام 2017م.وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن معدّل البطالة للذكور بلغ 16.3% مقابل 27.1% للإناث للفترة ذاتها، مما يوضّح أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م.كما بينت الدائرة في تقريرها حول معدل البطالة في الأردن للربع الثالث من عام 2018 م، أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسومًا على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.وأشارت إلى أن 58.2% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 41.8% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.ووفق التقرير، سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 46.9% و37.7% لكل منهما على التوالي.// انتهى //13:11ت م0069