بيروت 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها وزعت مساعدات إغاثية وغذائية على القاطنين في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب شمال سوريا .وأشارت الوكالة الأممية في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن المساعدات التي وزعت على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم حندرات شملت مواد غذائية وطبية وصحية وفرش في ظل دمار مباني المخيم وأوضاع معيشية وخدمية صعبة.من جهتها، أكدت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين أن أكثر من 90% من مخيم حندرات تعرض للتدمير الكامل أو الجزئي، ووصفت في تقرير الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بالمزرية بسبب الدمار وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وغلاء الأسعار.الجدير بالذكر أن عدد سكان مخيم حندرات المسجلين لدى الأونروا كان قبل الصراع في سوريا ما يقارب 8000 لاجئ فلسطيني.// انتهى //13:13ت م0070