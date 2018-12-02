الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسحصل المختبر الاقليمي وبنك الدم بصحة الشرقية على اعتماد الجمعية الامريكية للأطباء"كاب"، كأول مختبر أقليمي على مستوى المملكة، وذلك من خلال الزيارة التي قام بها وفد الجمعية للمختبر واستمرت يومين .ونوه مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقية عبدالله مطر العتيبي بهذا الإنجاز الذي تحقق بجهود الجميع وما وفرته حكومتنا الرشيدة من إمكانات في هذا الصرح الذي يقدم خدماته للمستفيدين بكل دقة وسرعة إنجاز، لافتاً إلى أن المختبر يتضمن العديد من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية .وأشار إلى أن وفد الجمعية الامريكية للأطباء "كاب" تجول خلال الزيارة في كافة أقسام المختبر التي شملت بنك الدم والأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية والدرن الرئوي والمناعة والتشريح النسيجي والوراثة والتفاعلات المصلية والفيروسات وأبحاث الدم .وأفاد العتيبي أن المختبر الاقليمي وبنك الدم حصل قبل أشهر على الاعتماد السعودي للمنشآت الصحية " سباهي " وكان أول مختبر إقليمي يحصل على هذا الاعتماد في المملكة بالمعايير الجديدة، إضافة إلى حصوله الآن على اعتماد الجمعية الأمريكية للأطباء "كاب" .// انتهى //13:21ت م0072