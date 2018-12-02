الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسيفتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي غداً معرض "انطلاقتي الرابع" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، الذي تنظمه إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 25 إلى 28 من ربيع الآخر وذلك بمركز حياة مول التجاري بالرياض.وأكد مدير التربية الخاصة بتعليم الرياض عبدالرحيم آل شيخ أن هذه الفعالية تأتي في إطار سعي الإدارة إلى إيصال رسالتها وهي تمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم وتبنيها في ظل بيئة محفزة وإبراز مواهبهم و تنميتها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، كما تهدف إلى المساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذو الإعاقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسعي لتطويرها، وبث الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة و قدرات ذويها.وأوضح آل شيخ أن المعرض سيحظى بمشاركة عدد من المتحدثين من الخبراء والأكاديميين والمختصين في مجال التربية الخاصة وفي مجال رعاية وخدمة ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المشاركين سيتناولون خلال المحاضرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة عددًا من الموضوعات المهمة منها الخدمات المساندة في التربية الخاصة وأساسيات لغة الإشارة وزراعة القوقعة ودور الأسرة في حياة ذوي الإعاقة، إضافة إلى أساسيات القياس والتشخيص لتأهيل الطفل ذي الإعاقة ودور اللعب في تحفيز نمو الأطفال والاكتشاف والتدخل المبكر، وأم عظيمة لطفل استثنائي والعمل التطوعي في مجال الإعاقة، ودور الشراكة المجتمعية.ودعا آل الشيخ الجميع إلى زيارة المعرض وحضور فعالياته وأنشطته التي تستمر على فترتين فترة الصباحية من الساعة 8 ــ 11، وفترة المسائية من 4 م ــ 10 م، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص هاشتاق للفعالية وهو #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة، مقدمًا شكره لجميع القائمين والرعاة ومجموعة "تواصل" التطوعية.//انتهى//13:23ت م0074