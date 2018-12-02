الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد غداً الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لتكريم (325) طالبة متفوقة على مستوى المنطقة والمتميزات وبنات شهداء الواجب، بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات, وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وقدّمت مساعد المدير العام بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد شكرها للأميرة نورة بنت محمد بن سعود لرعايتها حفل تكريم الطالبات المتفوقات، ومشاركة بناتها الطالبات فرحتهن بالتفوق والتميز، مؤكدة أن هذه الرعاية هي امتداد لما يحظى به التعليم ومنسوبوه من اهتمام قادته بالمتميزين وتحفيزهم وتكريمهم ليكونوا لبنة حسنة وصلبة في بناء هذا الوطن المعطاء.وأشارت الراشد إلى أن هذا التكريم هو حافزٌ إلى مزيد من التفوق والإبداع، شاحذٌ للهمم العالية والآمال البعيدة، وهذه الرعاية لهذه الشريحة وتكريمهما بادرة لتحقيق الأهداف المنشودة والتطلعات المستقبلية للوطن.من جانبها هنأت مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بتعليم الرياض سحر عطية الطالبات المتفوقات وقائدات المدارس والمعلمات وأمهات الطالبات اللاتي رسمن خارطة العلو والقمة وأثبتنَ كيف يكون العطاء صادقاً.من جهتها وصفت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم حفل التكريم هو عرس للطالبة، وسيكون هناك تكريم للمتميزات في الأنشطة اللامنهجية، سواء كن في أولمبياد العلوم والرياضيات واللغة العربية والتصميم الفني والمشاركات في تحدي القراءة ويوم البيئة ومسابقة خيال، مؤكدة أن التكريم هو نهج حكومة البلاد التي تسعى إلى تهيئة طاقات بشرية تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة القادرة على التنافس العالمي المواكب لرؤية ٢٠٣٠ الطموحة، والعمل على توسيع مدارك المتعلمين في جميع المجالات.وعبّرت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض ابتسام الأحمد عن سعادتها الكبيرة بتكريم طالبات التربية الخاصة لهذا العام، مشيرة إلى اهتمام مسؤولات تعليم الرياض بهن، دعماً لقدراتهن وتحفيزاً لإبراز إمكاناتهن ليسيرن جنباً إلى جنب مع زميلاتهن.من جانبه قال مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم الرياض مهيدب بن سليمان المهيدب : أن يوم الحفل هو يوماً استثنائياً لتكريم الطالبات من بنات الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي، جنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم وبقطرات دمائهم الزكية من أجل وطننا الغالي دفاعًا عن حدود بلادنا، ونحملهنَ رسالة عظيمة يبلغنَ بها ذويهم فحواها أننا نقف معهم قلباً وقالباً لأنهم بعد الله ثم حنكة حكام هذه البلاد جعلونا نعيش في أمن وأمان واستقرار، فحقّ لنا أن نفخر بهن وبآبائهن، داعياً الله عز وجل أن يشفي المصابين ويتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل بلدنا آمناً مستقراً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللذين سخرا وقتهما وجهدهما لأبناء الشهداء وذويهم والاحتفاء بهم في كل مناسبة ومحفل.//انتهى//13:35ت م0075