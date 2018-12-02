ينبع 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بينبع الأربعاء القادم، في قاعة لازوارد ، برعاية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي, حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ, الذي يقام برعاية شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت).وأوضح مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، أن عدد الطلاب والطالبات المكرمين في هذا العام يقدر بأكثر 500 طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع القطاعات (البحر والنخل والصناعية وخمال ورخو والعيص والمارمية) وفي التعليم العام والأهلي وتحفيظ القرآن والتربية الخاصة وتعليم الكبار.وأفاد أن برنامج رعاية الطلاب المتفوقين وتكريمهم على مستوى إدارة التعليم من البرامج الإرشادية التي تحرص الإدارة على تنفيذها بهدف توفير الظروف المناسبة للمتفوقين وتشجيعهم ورعايتهم للاستمرار في تفوقهم، مقدماً شكره لقسم الإرشاد الطلابي "بنين وبنات" بالمحافظة للإعلان عن أسماء الطلاب وصورهم على الشاشات الإلكترونية في مواقع مختلفة من شوارع المحافظة.// انتهى //14:20ت م0092