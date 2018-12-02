الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس أمناء جامعة الأصالة عمار التويجري، وقادة الشؤون الأكاديمية والإدارية بالجامعة.واستعرض سموه مسيرة العمل في الجامعة وسير الدراسة في كلياتها كافة وأعداد الطلاب المسجلين فيها، مؤكداً سموه أهمية تهيئة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات, وإيجاد التخصصات المناسبة والملائمة لسوق العمل، وأن تحظى مخرجات الجامعة كافة بالجودة النوعية التي تتناسب مع توجهات الدولة وبما يدعم الرؤية القيادة الحكيمة 2030، مقدماً الشكر لجميع منسوبي الجامعة، متمنياً لهم التوفيق.من جانبه, قدم عمار التويجري الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالجامعة ومخرجاتها، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون محل الاهتمام والتنفيذ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجامعة في تقديم رسالتها التعليمية على أكمل وجه.// انتهى //14:21ت م0093