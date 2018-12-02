الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسزار وفد من طلاب كلية العمارة والتخطيط في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، معرض الخمسة الكبار، الذي أختتم أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف، أن الزيارة تهدف إلى فتح وتوسع آفاق أفكار الطلاب المعمارية والإنشائية من خلال زيارتهم للمعرض والاطلاع على بعض المشاريع العمرانية في إمارة دبي.من جانبه أفاد وكيل الكلية لخدمة المجتمع الدكتور عبدالعزيز بن سعود المحسن، أن الوفد الطلابي تعرف خلال المعرض على أحدث التقنيات والنظم المستخدمة في مجال التشييد والعمارة في الشركات العالمية المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن الزيارة تتوافق مع رسالة الجامعة والكلية بالتمييز والريادة محليا وعالميا ومواكبة التطور في هذا المجال.// انتهى //14:21ت م0094