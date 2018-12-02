الدائر 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستشارك غرفة جازان في مهرجان البن السادس الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس, بحي العرقين بمحافظة الدائر بني مالك من خلال جناح متخصص بمقر المهرجان.وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري أن غرفة جازان ستقدم خلال جناحها في المهرجان مبادرة لتدريب 200 شاب وفتاة من أبناء محافظة الدائر، بهدف تنمية قدرات الشباب والفتيات وإعدادهم إعداداً مميزاً، لتعزيز فرص التمكين لديهم لبدء حياتهم المهنية وليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.بدوره نوه رئيس غرفة جازان خالد صايغ بما تحظى به الغرفة من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, وحرصهما المتواصل على دفع عجلة التنمية في المنطقة لخدمة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار لخدمة المجتمع, لافتاً إلى أهداف المبادرة في تعزيز دور الغرفة لتدريب الكوادر الباحثة عن العمل وتمكينهم من العمل في المهن المعلنة للتوطين لتطوير الكفاءات الوطنية بالمنطقة.// انتهى //14:31ت م0097