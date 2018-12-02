أبها 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم, "جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم"، بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتورعيد الحيسوني، ومدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، ومديري التعليم في محافظات منطقة عسير.وأوضح آل كركمان أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز، وإذكاء روح التنافس البناء في الميدان التربوي، وإبراز دور المعلم وأهميته في المجتمع، إلى جانب تحفيز المعلم في الميدان التربوي لتحقيق الجودة في التعليم، وتكريم النخب التعليمية المتميزة من معلمي ومعلمات منطقة عسير.وأشار إلى أنه جرى تشكيل هيكل تنظيمي للجائزة يضم عدداً من اللجان الإشرافية والتنفيذية ، فيما يضم مسار الترشيح أربع مراحل, الأولى على مستوى المدرسة, والثانية على مستوى مكاتب التعليم، والثالثة على مستوى إدارات التعليم, والرابعة على مستوى أمانة الجائزة.واستعرض آل كركمان مجالات الجائزة المتمثلة في القدرات والممارسات المهنية، والإسهام المجتمعي، والقيم والمعرفة المهنية، والإبداع والابتكار، ويشترط في التقدم لها أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، ويمارس مهنة التدريس، وألا تقل خدمته عن ثلاثة أعوام دراسية بما فيها سنة الترشح، وخلو سجله من المخالفات السلوكية والوظيفية وألا يكون طرفاً في قضية منظورة داخل الوزارة أو خارجها، وأن يكون المعلم حاصلاً على ما لايقل عن 95% في تقويم الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين، وألا يكون للمعلم المرشح قد حصل على الجائزة مرتين خلال آخر خمسة أعوام، وأن يرفع المعلم المرشح نموذج الترشيح رسمياً، متضمناً الملف الإلكتروني وفق المواعيد المحددة.من جهته, ثمن وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي ومنسوبي تعليم المنطقة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على دعمه واهتمامه الدائم لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة.// انتهى //14:31ت م0098