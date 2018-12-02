الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بمقر الإمارة اليوم, أمين عام اتحاد الغرف الخليجي عبدالرحيم نقي, بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله كأمين عام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وأعرب سمو أمير المنطقة الشرقية عن شكره لأمين عام اتحاد الغرف الخليجي على جهوده المخلصة وعمله الدؤوب في جميع الأمور المتعلقة بتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون, من خلال تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي, ودوره في تحقيق السوق الخليجية المشتركة، متمنياً سموه له التوفيق ودوام الصحة والعافية.من جهته, أعرب عبدالرحمن نقي عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على الدعم والمساندة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, منذ انطلاق مسيرة الاتحاد عام ١٩٧٩ ، وعلى التسهيلات من الجهات الحكومية والخاصة التي ساعدت على تحقيق الأهداف المرجوة.كما قدم شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه, على الاهتمام البالغ الذي حظي به الاتحاد من دعم للبرامج والفعاليات المختلفة، مؤكدا استمراره في وضع إمكانياته وخبراته لدعم وتنفيذ البرامج والفعاليات في المنطقة الشرقية والمملكة لتفعيل رؤية ٢٠٣٠ ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها, ويحفظ دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //14:33ت م0100