الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستفادت ٢٧ معلمة بالتعليم العام لمرحلة الصفوف المبكرة من ندوة "ومضة على صعوبات التعلم، التي نظمتها عدد من طالبات قسم التربية الخاصة بكلية التربية التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس، وذلك تفاعلا مع اليوم العالمي للإعاقة بهدف تسليط الضوء على فئة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم.وأوضحت عضو الندوة أميرة العتيبي أن الندوة استهدفت معلمات التعليم العام بالصفوف المبكرة وشارك بها ٢٧ معلمة من عدد من المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة الشرقية، مبينة أن الندوة تضمنت عدداً من المحاور منها التعريف بصعوبات التعلم، وأسباب ومظاهر صعوبات التعلم، ومؤشرات صعوبات التعلم، وإرشادات للتعامل مع صعوبات التعلم، والفرق بين صعوبات التعلم والفئات الأخرى، ومحكات تشخيص ذوي صعوبات التعلم.وأبانت العتيبي أن صعوبات التعلم هي فئة من فئات التربية الخاصة التي يجهلها الكثير من أفراد المجتمع وأهمهم المعنيين الأوائل في التعامل مع هذه الفئة من معلمي التعليم العام، كما أن الكثير من المعلمين يستخدم هذا المصطلح أو المسمى أو التصنيف لكل من يعاني من انخفاض في التحصيل وهذا يدل على عدم المعرفة الصحيحة بهذه الفئة والتعامل معها.// انتهى //14:35ت م0101