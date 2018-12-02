الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

اختتمت أمس فعاليات برنامج "التحدي الشبابي للألعاب الرياضية"، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة في جازان، واستمر لمدة خمسة أيام أقيم خلالها فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة لفئات المجتمع كافة.

ويعد البرنامج أحد البرامج الشبابية التي تحرص هيئة الرياضة على تنفيذها ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة التي تستهدف شباب الوطن في جميع مناطق المملكة، لتنمية قدراتهم البدنية والرياضية وتحفيز روح التحدي لديهم بما يتناسب مع مواهبهم ومتطلباتهم الرياضية والترفيهية.

وتضمن برنامج "التحدي الشبابي للألعاب الرياضية" فعاليات المسرح الترفيهية ومنافسات ملعب البلياردو الكبير بالقدم وتحدي الشطرنج والألعاب الشعبية الرياضية المتنوعة إلى جانب مسابقات وألعاب رياضية مخصصة للجماهير وتحدي "سجل هدفك" وتحدي في رفع الأثقال والبولينغ وسباق الدراجات وسباق المشي ( 2 كم) .

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14:39ت م

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