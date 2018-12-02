الباحة 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018م واسيفتتح صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الأربعاء القادم، فعاليات الملتقى الأول "السعودية.. وطن التلاحم"، الذي تقيمه جامعة الباحة لمدة أسبوع، وذلك على مسرح المدينة الجامعية.وثمّن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, لسمو أمير الباحة رعايته للملتقى، وافتتاحه لفعالياته وبرامجه وجلساته العلميّة، مقدّمًا شكره وتقدره لسموه على ما تلقاه الجامعة من دعمٍ وتشجيع، مشيرًا إلى أنّ سمو الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز سيكون المتحدث الرئيس في الملتقى حول: "صور ونماذج من تلاحم القيادة مع الشعب.وأفاد الدكتور الحسين أنّ عنوان الملتقى يعكس طبيعته، والهدف من إقامته، والرسالة التي يسعى إليها، مشيرًا إلى أن الملتقى يشمل عددًا من الفعاليات المصاحبة، والجلسات العلميّة، والبرامج الإثرائية سواءً في داخل المدينة الجامعية، أو في كلياتها بالمحافظات، وذلك بهدف بيان حقيقة مدى التّلاحم الكبير ما بين حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والشّعب السعودي النّبيل؛ فضلاً عن تعزيز اللّحمة الوطنيّة وغرس بذور الخير والتآلف والتلاحم، وتنمية مستوجبات المحافظة على مكتسبات وطننا الغالي.وبيّن معالي مدير جامعة الباحة أنّ الملتقى يسعى أيضا من خلال برامجه المتعدّدة إلى تفنيد المزاعم المغرضة التي تحاول النّيل من كيان هذا الوطن المعطاء، من قبل دول مارقة، وأبواق مأجورة، وجماعات إرهابيّة معادية لوسطية الدين الإسلامي الذي قامت عليه هذه البلاد الطّاهرة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.// انتهى //14:48ت م0105