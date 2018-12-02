بغداد 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسألقت قوات الأمن العراقية اليوم, القبض على ثلاثة أشخاص تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظات بغداد والأنبار ونينوى.وتمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من اعتقال داعشي ينتمي لما يسمى "ديوان الجند", على خلفية معلومات تفيد بتواجده في منطقة الكريعات بشمال شرقي بغداد, متخفيًا بين النازحين.وفي محافظة الأنبار غرب العراق, ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي متخصص بتفخيخ السيارات, أثناء وجوده في منطقة البوطيبان بمدينة الرمادي مركز المحافظة.وفي محافظة نينوى شمال العراق, ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابي كان يعمل في ما يسمى بـ "أمنية داعش " وذلك أثناء وجوده في منطقة الرشيدية بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.// انتهى //16:20ت م0157