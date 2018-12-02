مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسافتتح عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور عبدالسلام بن عبدالرحمن نور ولي اليوم, النادي الطلابي للكلية الطب, بحضور عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف، ووكيل العمادة للأنشطة والتدريب الطلابي الدكتور عمر بن سراج سنبل, ومشرف النادي بالعمادة عدنان قنيوي, ومدير إدارة كلية الطب عمر بن أحمد بازرعة, ورئيس النادي الدكتور باسم الشريف, ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين, وذلك بالعابدية.وشاهد الجميع عرضاً موجزاً عن النادي وإنجازاته والرؤية المستقبلية.وأكد عميد كلية الطب الدكتور عبدالسلام ولي أن النادي يُعد استثماراً للقدرات والطاقات الإبداعية للطلاب, راجياً أن يكون له الأثر في صقل المهارات والكفاءات الثقافية وتوجيههم إلى التوجه الأمثل في سبيل الوصول إلى الأهداف المأمولة.// انتهى //16:20ت م0158