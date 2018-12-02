اجتماعي / معرض فني مهني يبرز قدرات أصحاب الهمم بالأحساء
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
الأحساء 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
أبهر طلاب من التربية الخاصة من مختلف المراحل الدراسية, زوار معرض "أصحاب الهمم" الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم, بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الملك فيصل بالأحساء أمس في بهو الكلية ، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ، وذلك من خلال ما قدموه من أعمال حرفية ومهنية قديمة وحديثة.
وضم المعرض أركاناً متعددة للحرف والمهن التي كانت تشتهر بها الأحساء ولا زالت متواجدة لليوم ، ومنها خياطة البشوت، وصناعة الفخاريات، وصناعة الدلال، وتصليح الأواني.
وجاءت مشاركات الطلاب بمستوى عالٍ أظهروا فيه براعة في آداء المهن التي تدربوا عليها في معهد الأمل بالأحساء.
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16:21ت م
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