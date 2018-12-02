الأحساء 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأبهر طلاب من التربية الخاصة من مختلف المراحل الدراسية, زوار معرض "أصحاب الهمم" الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم, بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الملك فيصل بالأحساء أمس في بهو الكلية ، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ، وذلك من خلال ما قدموه من أعمال حرفية ومهنية قديمة وحديثة.وضم المعرض أركاناً متعددة للحرف والمهن التي كانت تشتهر بها الأحساء ولا زالت متواجدة لليوم ، ومنها خياطة البشوت، وصناعة الفخاريات، وصناعة الدلال، وتصليح الأواني.وجاءت مشاركات الطلاب بمستوى عالٍ أظهروا فيه براعة في آداء المهن التي تدربوا عليها في معهد الأمل بالأحساء.// انتهى //16:21ت م0159