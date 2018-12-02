الطائف 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسشرعت جمعية العون الخيرية بالطائف اليوم, في تسليم الأسر المستفيدة من الجمعية " كسوة الشتاء"، المتضمنة ملابس شتوية خارجية وداخلية.وأوضحت الجمعية أنها جمعت بيانات المستفيدين المسجلين في الجمعية ، وبدأت في عملية التوزيع، حيث جرى تأمين 800 بطانية و480 طقم (بيجامة) شتوي، وأكثر من 1000 ثوب شتوي و300 كوبون كسوة نسائية، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على مساعدة جميع المحتاجين لهذه الكسوة.وأكدت أن "كسوة الشتاء" ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي, إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية.وبيّنت أنها تعمل على إيصال جميع خدماتها إلى جميع المستفيدين والوقوف مع الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، مشيرةً إلى أن الجمعية تتواصل مع الجميع من محبي الخير وتستقبل ما تجود به أنفسهم لدعم المستفيدين في أعمالها الخيرية والإنسانية.// انتهى //16:22ت م0161