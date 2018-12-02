الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسفازت المملكة العربية السعودية باستضافة كونجرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي القادم 2019م ، وذلك خلال التصويت الذي تم اليوم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في هونج كونج .وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي ، أن استضافة هذا الحدث الرياضي العام المقبل في المملكة هو مفخرة لنا جميعاً ولم يأتي إلا بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اللذان نتقدم لهما بالشكر الجزيل على دعمهم اللامحدود .يذكر أن اجتماع الكونجرس الآسيوي للطب الرياضي الـ 19 يهدف إلى نشر أهمية الوقاية من الإصابات الرياضية تحت شعار "الطب الرياضي للتميز في الصحة والأداء" ، إضافة إلى عرض آخر بروتوكولات إعادة التأهيل وتقييم الأداء الرياضي ونشر البرامج الوقائية للمجتمع الرياضي.// انتهى //16:22ت م0162