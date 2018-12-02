الكويت 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في قصر السيف اليوم، معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح يرافقه رؤساء وكالات الأنباء العربية وأعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية المشاركين في المؤتمر 46 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي يعقد بالكويت في ديسمبر الجاري بحضور معالي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت محمد ناصر الجبري.وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي يقوم به الإعلام العربي في نشر الوعي والفكر والثقافة ومحاربة الفكر المتطرف وتشجيع المواطنين للإسهام في جهود التنمية الشاملة في مختلف الدول العربية.وأشاد سموه بدور وكالات الأنباء العربية في إبراز الوجه الحضاري العربي أمام العالم وتعزيز التواصل بين مختلف الشعوب والتزامها الموضوعية والمصداقية في نقل الحقائق والمعلومات.// انتهى //16:28ت م0167