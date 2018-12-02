مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأقامت كلية الهندسة بمحافظة الليث اليوم, محاضرة علمية بعنوان "الماء القلوي - غير مياهك تتغير حياتك", قدمها المحاضر بقسم الهندسة البيئية المهندس سعيد حرب .وبيّن المهندس حرب, خلال المحاضرة أهمية شرب الماء القلوي لما له من فوائد متعددة تنعكس على صحة وحيوية الإنسان, حيث يحتوي الماء القلوي على مضادات للأكسدة, ومعادن متعددة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي لها القدرة على تعادل الدم، والتخلص من السموم في الجسم.// انتهى //16:30ت م0170