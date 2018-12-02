عمّان 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج الذي يزور عمّان حاليًا .وأفادت الحكومة الأردنية في بيان أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على بذل الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مستويات التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة العلاجية والتعليم العالي والتنسيق الأمني، وقرر الجانبان تشكيل لجان مشتركة لبحث عدد من المِلَفات المتعلقة بمجالات التعاون، ومنها ملفا الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية والمحفظة الاستثمارية الليبية في الأردن، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وعدد من قضايا المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية.// انتهى //17:48ت م0210