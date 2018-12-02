الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري, أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة سمو ولي العهد إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسد رغبة قيادتي البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في تعزيز العلاقات بينهما والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، مضيفًا أن العلاقات السعودية - الموريتانية شهدت نموًا مضطردًا، شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المشترك, منوهًا بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد السفير المطيري بالجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، وبما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العالم.وختم السفير المطيري تصريحه بالتعبير عن ثقته في أن تحقق الزيارة جميع أهدافها المرجوة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //17:49ت م0212