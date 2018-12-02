الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسينظم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الأولى، التي ستنطلق بالرياض الثلاثاء المقبل، وحتى الثامن من ديسمبر الجاري، مسابقة إعلامية لأفضل عمل يتناول فعاليات المعرض خلال أيامه الخمسة.وخصص المعرض عددا من الجوائز للأداء الإعلامي المتميز، يشمل أفضل التقارير والتغطيات والصور الصحفية، بالإضافة إلى مساهمات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل لقطات السناب شات وتغريدات تويتر، وتستقبل اللجنة المشاركات على البريد الإلكتروني التالي: media@sfhe.org .وتتوزع الجوائز التي يبلغ إجمالي قيمتها 85 ألف ريال، على خمس فئات تشمل أفضل تقرير صحفي وأفضل صورة صحفية، بالإضافة إلى أفضل تغطية سناب شات وأفضل تغريدة ، كما استحدث المعرض جائزة "الصقار الصغير"، التي خصصها للمشاركين الصغار تحت سن 15 سنة.وتهدف الجوائز إلى إبراز معرض الصقور والصيد السعودي في وسائل الإعلام المختلفة، وتحفيز تلك الوسائل والصحفيين على الابتكار والإبداع في تناول المعرض، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الإعلامي بثقافة الصقور والصيد.وقد جاءت فئات الجوائز كالتالي: 30 ألف ريال لأفضل تقرير صحفي, 20 ألف ريال لأفضل صورة صحفية, 15 ألف ريال لأفضل سناب, 10 آلاف ريال لأفضل تغريدة, 10 آلاف ريال جائزة الصقار الصغير .// انتهى //17:52ت م0213