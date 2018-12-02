الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستشهد سباقات فورمولا إي التي ستعقد في الدرعية التاريخية خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2018 ، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تصاحب المحفل الرياضي العالمي .وتتضمن الفعاليات المصاحبة حضور التراث الثقافي غير المادي، والفنون البصرية، والموسيقى السعودية، لتعكس بذلك جزءًا من ثقافة المملكة، وتوفر تجربة سعودية أصيلة تمتزج بها عراقة الماضي، مع نهضة الحاضر، نحو تطلعات المستقبل .وسيقام سوق ثقافي يعرض التراث الثقافي غير المادي، تنشط فيه صناعة القهوة العربية التقليدية، وصناعة القهوة العربية الحديثة، وإعداد الأطباق النجدية الشهيرة، وتزيين النساء بالحناء، وعروض حياكة البشت الحساوي، والسدو التقليدي . كما سيستمع زوار السوق الثقافي إلى أجمل الروايات القديمة من راوي السوق المتجول، الذي يروي القصص الشيقة على كل عابر مستمتع بأروقة السوق .كما تقام حفلات غنائية بأنغام الآلات الموسيقية ، التي تعزف، بأيادي سعودية، على مختلف الآلات الموسيقية من العود، والكمنجة، والقانون، والناي، والكيبورد، التي تتمازج فيما بينها لتشكل أغاني وطنية يعتز بها السعوديون, إضافة إلى العروض الموسيقية، فترة نهارية هادئة، يعزف بها مجموعة من العازفين السعوديين عزفًا منفردًا، من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً .وسيجد زوار معرض التمور، أنواع مختلفة من التمور في انتظارهم لتذوقها، وهي تمور الدخيني، ومنيفي ،وسلج، وصقعي، ومسكاني ، واكتشاف الفرق بين مذاق كل نوع منها، وسبب تسميتها بتلك الأسماء .ويقام ضمن الفعاليات معرض خاص لمحبي الفنون البصرية، يعرض صورًا تاريخية وأخرى حديثة، للدرعية، بالإضافة إلى منحوتة الخوذة، كما يتضمن المعرض عروضاً فنية حية .// انتهى //18:03ت م0216