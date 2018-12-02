الدوادمي 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.وأوضح مدير المعهد المهندس سعد الروقي, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والحاسب الآلي وميكانيكا السيارات في مسارين الثانوية الصناعية ومسار التدريب المهني لفصل واحد. مبيناً أن المعهد اشترط في المتقدم " لمسار الثانوية الصناعية " أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقًا طبيًا للتخصص المتقدم له، وأن يكون متفرغًا للتدريب, كما أن المتدرب يمنح خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.// انتهى //18:45ت م0226