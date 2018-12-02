الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسكرمت اللجنة العليا لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي"، معلمة المملكة الحاصلة على المركز الأول للجائزة فوزية المغامسي نظير تميزها في تطبيق جميع المعايير المعتمدة في الجائزة، التي تسهم في تحقيق الريادة التعليمية، ولكون مبادرتها أسهمت في تطوير البيئة التعليمية، وتعد من الممارسات ذات الأثر الكبير في مسيرة تطور التعليم .وجاء تكريم المغامسي ضمن احتفالية خاصة لتكريم الفائزين والمتميزين بمشاركاتهم في الجائزة في دورتها الأولى والاحتفاء بهم وبإنجازاتهم، في أبوظبي، بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، ومدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد مسعود، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين في دول الخليج العربي، وأعضاء لجان الجائزة وضيوفها .وأكدت المغامسي أن الجائزة محفز للاستمرار في العمل على تطوير القدرات والإمكانات التي من شأنها الإسهام في خدمة المجالات والتخصصات التي تسهم في تحقيق القيمة المضافة لأبنائنا وبناتنا، وكذلك المساهمة في تطوير وتجويد مخرجات المنظومة التعليمية لمؤسسة التعليم في المملكة، وفق سياساتها، وطموحات قيادتنا التي أعطت وتعطي التعليم والمميزين جل اهتمامها، وتؤكد دوماً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين أن التعليم يأتي في سلم الأولويات التي يجب أن تجد الدعم والمتابعة، وأن المعلم السعودي مؤهل للوقوف على المنصات العالمية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية .وعبرت المغامسي عن جزيل شكرها لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومعالي نائب الوزير على المتابعة المستمرة، والوقوف على مفاصل وحيثيات المشاركات الرسمية لمعلمي ومعلمات المملكة، وتشجيع النماذج المميزة بما يخدم الميدان التعليمي، و يرسخ لثقافة التميز بين منسوبي ومنسوبات التعليم، مشيرة إلى دور الجائزة في إيجاد التنافس الشريف بين معلمي ومعلمات منطقة الخليج، وإبرازها الأعمال والتجارب النموذجية التي كان لها الأثر في إثراء بيئة التعليم .// انتهى //18:49ت م0228