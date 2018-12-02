السيح 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم, مستودعات غذائية ومطاعم بمدينة السيح بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية.وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري, على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات, مفيدا أنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.ودعا المهندس البكيري جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //18:56ت م0229