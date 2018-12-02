نواكشوط 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.وقد عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الموريتاني اجتماعاً ثنائياً رحب في بدايته، بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة الجمهورية الموريتانية.ونقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامة الرئيس الموريتاني، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.وعُقدت الجلسة الموسعة عقب ذلك بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطوير مجالات التعاون بينهما، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة .عقب ذلك وبحضور سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الموريتاني أعلن معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بسعة 300 سرير .وبين معاليه أن المستشفى يتضمن أقسام الطوارئ والإسعاف والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ومركز الأورام ومركز القلب والغسيل الكلوي وقسم النساء والولادة وقسم الأطفال وقسم المناظير وقسم المختبر وقسم العناية المركزة وقسم الأشعة التشخيصية والصيدلية المركزية والتعقيم المركزي وأجنحة التنويم.كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترميم مسجد الملك فيصل ـ رحمه الله ـ .عقب ذلك شهد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الموريتاني مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين حيث كانت الاتفاقية الأولى متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، فيما كانت الثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، في حين كانت المذكرة الثالثة في مجال الحياة الفطرية، وقعها جميعا من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي فيما وقعها من الجانب الموريتاني على التوالي معالي وزير الاقتصاد والمالية المختار آجاي، ومعالي وزير المياه والصرف الصحي إسلم ولد سيدي المختار، ومعالي وزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا.عقب ذلك تلا معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير البيان الختامي المشترك فيما يلي نصه:تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم الأحد 24 ربيع الأول 1440 ، الموافق 2 ديسمبر 2018 .// يتبع //19:05ت م0231