وجدد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز ثقته وثقة الشعب الموريتاني في حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قيادة المملكة إلى المزيد من الازدهار والنمو والتقدم وفي التعاطي بحكمة وحزم وبصيرة مع مقتضيات المرحلة .ونوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمكانة الريادية التي أصبحت تتبوؤها موريتانيا على المستوى العربي والإفريقي والدولي ، وما تحقق في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز من تقدم وأمن وتنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجهود الكبيرة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وجدد سموه شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز وللحكومة والشعب الموريتانيين على ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دعوة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وباسمه شخصياً لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز لزيارة المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب وقبل فخامة رئيس الجمهورية تلبية الدعوة الكريمة على أن يتم تحديد موعدها لاحقا بالطرق الدبلوماسية.//انتهى//19:06ت م0233