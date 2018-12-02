عام / الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز يعتزم إنشاء مركز أبحاث لعلاج السرطان
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
جدة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
يعتزم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إنشاء أول مركز علمي متقدم لعلاج السرطان بالخلايا الجذعية، يُعد الأبرز في سلسلة الأعمال التي يقوم بها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد أمس , بديوانية عبدالمحسن الراجحي بمحافظة جدة ، بحضور المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام بن حسن كوثر ، وعدد من المثقفين.
وبيّن الدكتور كوثر ، أن الوقف العلمي قام مؤخرًا بدعم مؤتمر عالمي عن السرطان ، وكذلك بحث لعدد من الأطباء السعوديين والأمريكيين من جامعة نيويورك في موضوع علاج مرض الزهايمر ، أو الخرف.
وعدّ المدير التنفيذي للوقف العلمي , الوقف من الأوقاف الأبرز في إعداد الدراسات والبحوث العلمية ، وإقامة برامج ومشروعات تخدم المجتمع بعمل علمي ومؤسسي , بهدف تحقيق الريادة في دعم البحث العلمي ، وإنتاج أبحاث واعدة تُسهم في تنمية المجتمع والإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيئة بحثية محفزة وشراكة فاعلة سعيًا للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، لافتاً الانتباه إلى أن إدارته دعمت أبرز الأبحاث المجتمعية.
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19:08ت م
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