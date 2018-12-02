جدة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسيعتزم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إنشاء أول مركز علمي متقدم لعلاج السرطان بالخلايا الجذعية، يُعد الأبرز في سلسلة الأعمال التي يقوم بها.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد أمس , بديوانية عبدالمحسن الراجحي بمحافظة جدة ، بحضور المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام بن حسن كوثر ، وعدد من المثقفين.وبيّن الدكتور كوثر ، أن الوقف العلمي قام مؤخرًا بدعم مؤتمر عالمي عن السرطان ، وكذلك بحث لعدد من الأطباء السعوديين والأمريكيين من جامعة نيويورك في موضوع علاج مرض الزهايمر ، أو الخرف.وعدّ المدير التنفيذي للوقف العلمي , الوقف من الأوقاف الأبرز في إعداد الدراسات والبحوث العلمية ، وإقامة برامج ومشروعات تخدم المجتمع بعمل علمي ومؤسسي , بهدف تحقيق الريادة في دعم البحث العلمي ، وإنتاج أبحاث واعدة تُسهم في تنمية المجتمع والإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيئة بحثية محفزة وشراكة فاعلة سعيًا للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، لافتاً الانتباه إلى أن إدارته دعمت أبرز الأبحاث المجتمعية.// انتهى //19:08ت م0234