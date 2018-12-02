الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسنظم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، ورشة عمل بعنوان "آفاق التنمية والإعمار في اليمن"، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومشاركة مسؤولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، وأدارها مدير إدارة الشراكات والتعاون الدولي الدكتور عادل أحمد القصادي، في مقر البرنامج بمدينة الرياض.ورحب السفير آل جابر بالحضور من الجانب اليمني، مؤكداً استمرار التعاون ما بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية من أجل التنمية والإعمار.من جهته شكر وكيل قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط اليمنية الدكتور محمد أحمد الحاوري, المملكة العربية السعودية على ما تقدمه لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن.وقدم الحاوري عرضاً مرئياً عن خطط الوزارة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بالإضافة لتقديمه شرح عن رؤية الوزارة وأهمية دعم المانحين وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.وناقشت ورشة العمل الشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والجهود المبذولة حالياً، والتصورات المستقبلية في التنمية والإعمار، فيما قدمت الأستاذة رندة بنت فيصل الهذلي إيجازاً عن مشاريع البرنامج في المحافظات اليمنية.وأكد الحضور من الجانب اليمني أن ورشة العمل تأتي في إطار الدعم الشامل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية، مشيدين بالتنسيق والتكامل بين الجانبين وجهودهم في إعادة الإعمار والتنمية .// انتهى //19:10ت م0235