الطائف 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي اليوم اللقاء الدوري للأمن و السلامة المدرسية تحت شعار (سلامتك سلامتنا )، والذي تنظمة إدارة الأمن والسلامة على مسرح البنين بالفيصلية، ومسرح البنات بمبنى الشؤون التعليمية، بحضور مساعديه للبنين والبنات ومديري ومديرات الإدارات، والمشاركين باللقاء من إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور وهيئة الهلال الأحمر السعودي وممثل شركة نافكو، وحضور قائدي وقائدات المدارس ورياض الأطفال، ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس.وأكد اللهيبي في كلمته الى أهمية الأمن والسلامة لجميع الطلبة و المنسوبين ، مشددًا على عظم هذه المسؤولية في الحفاظ على سلامة الطلبة والأرواح جميعها، مطالباً ببذل الكثير نحو إيجاد بيئة آمنة ليستشعر الطالب منذ دخوله المدرسة إلى ذهابه لمنزله وهو في رعاية تامة و بيئة مدرسية مميزة، مبينًا أهمية المتابعة الدقيقة من إدارات المدارس و قياداتها للأمن بقسميه الداخلي والخارجي، داعيا لمتابعة الطالب داخل وخارج المدرسة وفي النقل المدرسي للتاكد من صحته وسلامه .وثمن اللهيبي جهود إدارة الأمن والسلامة في نشر ثقافة الامن والسلامة المدرسية في الميدان التربوي ومشيدًا في الوقت ذاته بإدارة الخدمات والنقل في إقامة الدورات التدريبية لتدريب سائقي الحافلات و بالأخص في جانب الأمن و السلامة،وتوالت الجلسات وورش العمل التطويرية في هذا اللقاء الدوري حيث انطلقت الجلسة الأولى بورقة عمل بعنوان ( أدوار الدفاع المدني تجاه المنشآت التعليمية) ثم الورقة الثانية (المخاطر المرورية وكيفة التعامل معها ) تلتها فقرة هيئة الهلال الأحمر السعودي للتوعية بالإسعافات الأولية والحوادث المدرسية . أما الجلسة الثانية فطرحت عددًا من الأوراق بعنوان ( أدوار قيادات المدارس المناطة بهم تجاة الأمن والسلامة قدمها مديرا القيادة المدرسية ).وجاءت الورقة الثانية عن المسؤلية القانونية في قضايا الأمن والسلامة قدمتها مديرة إدارة المتابعة، وجاءت الجلسة الثالثة لمناقشة طفايات الحريق الآلية قدمها المهندس عبدالرزاق من شركة نافكو.واختتم اللقاء بجلسة مفتوحة مع مدير إدارة الأمن و السلامة، مجيبًا عن جميع المداخلات والاستفسارات من الجانبين.// انتهى //19:11ت م0236