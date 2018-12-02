الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسيرعي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد غد, ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات، الذي ينظمه المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات "حصين"، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وعبر معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل, عن شكره وتقديره لرعاية سمو أمير منطقة الرياض للملتقى، مضيفاً أن تشريف سموه حفل افتتاح ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات يعد مصدر اعتزاز وافتخار لمنسوبي الجامعة، وهو اهتمام غير مستغرب في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأضاف معاليه أن الملتقى يهدف إلى عرض الجهود العلمية والعملية للجهات والخبرات والممارسين المشاركين من الجامعات ومن الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من تجاربهم الناجحة في تقييم الجهود وفي تطوير برامج التدريب والتثقيف والبحوث والترجمة في هذا المجال والتأسيس لوضع استراتيجية على مستوى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات في ضوء رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إقامة مجتمع حيوي آمن يحفظ صحة أفراده البدنية والنفسية والاجتماعية.// انتهى //19:35ت م0239