الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسقدم مركز العنود لتنمية الشباب (وارف) برنامج صباح العنود، وهو جلسات صباحية مع القيادات الشبابية المهتمة بمشاركة ونشر المعرفة في موضوعات التنمية والتمكين وغيرها من المجالات الثقافية والإبداعية التي تدفع عجلة التنمية بالمملكة نحو مستقبل أفضل لتحقيق رؤية 2030 .وابتدأت أولى صباحات العنود بجلسة بعنوان (الريادة الاجتماعية)، ناقش من خلالها رائد الأعمال الدكتور فراس الجراح ريادة الأعمال المجتمعية والتطوع والمنظمات الغير ربحية بهدف تبادل الأفكار والمعلومات لتحقيق مجتمع متمكن واعي علمياً وثقافياً في مجالات التنمية المجتمعية.وعن دخول التقنية في عالمنا، استضاف صباح العنود الدكتور عبدالعزيز الباتلي استاذ علوم الحاسب الآلي ليأخذ الحضور في رحلة لاستكشاف آخر تطورات التقنية في جلسة بعنوان (رؤية التقنية).فيما استضاف صباح العنود في صباحه الثالث الإعلامي ماجد الغامدي ليكشف عن أسرار الإعلام في جلسة بعنوان (كاريزما الإعلامي الناجح)، كما استضاف الراوي نواف الهويمل ليواصل مسيرة الإلهام والإثراء في جلسة بعنوان (كلنا نروي)، واستضاف في جلسته الخامسة معن الجبر في جلسة بعنوان (خلف كواليس السوشل ميديا)، كما استضاف في جلسته السادسة والأخيرة المخرج والمصور السينمائي المهند الكدم ناقش خلاله السينما في السعودية بين الفن والتجارة.ويهدف مركز (وارف) بجلساته إلى تطوير الشباب كمصدر ثروة للمجتمع و الوطن، ولأن يكون منصة رائدة لتنمية الشباب ، عبر تقديم برامج متنوعة إثرائية لتبادل الخبرات و تطوير المهارات وتغذية العقل بالأفكار والإبداع، ويتم اختيار مواضيع صباح العنود بانتقائية لتتماشى وتدعم رؤية المملكة 2030 .// انتهى //20:22ت م0242