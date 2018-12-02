عمّان 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، الذي يزور عمّان حاليًا.وأكد الجانبان وفق بيان صحفي، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والحرص على فتح آفاق أوسع لتعزيزها في المجالات كافة.وأكدا ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث فرص ومجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.// انتهى //20:27ت م0243