القاهرة 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبد العال بمكتبه اليوم بمقر المجلس بالقاهرة، لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.وتم خلال اللقاء وفقًا لبيان صادر من مجلس النواب المصري، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر في مختلف المجالات، ومن بينها المجال البرلماني والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.// انتهى //20:38ت م0245