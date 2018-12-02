تونس 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستغلب الترجي الرياضي التونسي على شبيبة القيروان في ميدانها بهدفين لصفر لحساب الجولة العاشرة من الدوري التونسي لكرة القدم .واستمر البنزرتي والصفاقسي يلاحقان الترجي بـ 22 نقطة وقد تعادل البنزرتي مع الملعب القابسي في قابس بهدف لكل منهما بينما تعادل النادي الصفاقسي في سوسة مع النجم الساحلي بهدف لكل منهما.وفي باردو، تعادل الملعب التونسي مع اتحاد تطاوين دون أهداف فيما تعادل نادي حمام الانف مع مستقبل قابس بهدف لكل منهما في ملعب حمام الانف.// انتهى //21:04ت م0248