جيزان 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسعقدت إدارة التخطيط المدرسي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، اليوم ، اجتماعاً مع منسقي إدارة التخطيط المدرسي بمكاتب التعليم التابعة للإدارة ، بحضور مساعد مدير تعليم جازان للشؤون المدرسية علي بن يحيى السهلي ، وذلك بقاعة التميز بالإدارة.وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بعمل إدارة التخطيط المدرسي من أعمال حصر الأراضي وبرمجتها، والآليات والبرامج التي أعدتها الإدارة لتنفيذ المبادرة التي أطلقها مدير تعليم جازان تحت مسمى " تعليم جازان بلا مباني مستأجرة لتصبح جميع المباني المدرسية بتعليم جازان بنهاية عام 2021م مبانٍ حكومية , وحصر الأراضي المناسبة في المواقع القريبة من المباني المستأجرة وتخصيصها لإنشاء مباني مدرسية حكومية .وناقش الاجتماع ايضاً معدل كثافة الطلاب في المدارس ، تمهيداً لفصل المراحل الدراسية في المباني التي تشهد كثافة طلابية، والتوسع في رياض الأطفال لإنهاء قائمة الانتظار بالمستوى الثالث برياض الأطفال , إضافة لبحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.// انتهى//21:59ت م0252