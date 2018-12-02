بريده 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسساهم القسم النسائي لجمعية "تدارك لمكافحة التدخين ببريدة ، في إقلاع 13 سيدة عن التدخين و 15 سيدة أخرى من إقناع أزواجهن بالإقلاع عن التدخين خلال الثلاثة شهور الماضية من العام الهجري الحالي ١٤٤٠هـ .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح الونيان ، أن عيادة التدخين النسائية ساهمت في مساعدة النساء للإقلاع عن التدخين من خلال النصح والتوعية وتقديم الطرق المثلى لعملية الإقلاع ، مؤكداً أن العيادة لها دور بارز في مساعدة السيدات في إقناع أزواجهن بترك التدخين والعودة لحياة صحية مطمئنة .// انتهى //22:00ت م0253