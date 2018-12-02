الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بإقامة مباراتين جمعت النصر والوحدة، والاتحاد مع الحزم.وفاز الوحدة على مضيفه النصر بهدفين لهدف، في مباراة جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض حيث تقدم الفريق النصراوي عن طريق جوليانو في الدقيقة 9، ثم نجح الوحدة في تسجيل ثنائية في الشوط الثاني عن طريق أحمد عبده في الدقيقتين 62 و74 .وارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف النصر عند 25 نقطة في المركز الثاني.وفي مباراة أخرى تعادل الاتحاد 2-2 مع الحزم لحساب الجولة نفسها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وافتتح النتيجة فارس العياف للحزم في الدقيقة 3 ، ثم أضاف محمد الصيعري الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يسجل للاتحاد رومارينهو في الدقيقة 60 ، ومنصور الحربي في الدقيقة 91.كما ارتفع رصيد الحزم إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر ، بينما وصل رصيد الاتحاد إلى ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى//22:01ت م0254