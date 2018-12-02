عرعر 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساحتفت الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم, باليوم الوطني الـ 49 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، وذلك في مجمع عرعر مول .ورفع مدير الجمعية خلف القاران التهاني والتبريكات للقيادة والشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة الذكرى الوطنية لـ 47 ، موكداً على العلاقة المتينة بين الشعب السعودي والإماراتي امتداداً من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، مقدماً الشكر والتقدير للداعمين في المساهمة في إنجاح الفعاليات .وتخللت الفعاليات إلقاء القصائد الوطنية المهداة للشعب الإماراتي لعدد من الشعراء ، بالاضافة الى الشيلات الوطنية وفرقة البنوتات, وتقديم أوبريت غنائي ومسابقات للجمهور من الأطفال وتوزيع الهدايا والورود .// انتهى //22:01ت م0255