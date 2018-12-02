ثقافي / ثقافة وفنون الحدود الشمالية تحتفي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
عرعر 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
احتفت الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم, باليوم الوطني الـ 49 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، وذلك في مجمع عرعر مول .
ورفع مدير الجمعية خلف القاران التهاني والتبريكات للقيادة والشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة الذكرى الوطنية لـ 47 ، موكداً على العلاقة المتينة بين الشعب السعودي والإماراتي امتداداً من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، مقدماً الشكر والتقدير للداعمين في المساهمة في إنجاح الفعاليات .
وتخللت الفعاليات إلقاء القصائد الوطنية المهداة للشعب الإماراتي لعدد من الشعراء ، بالاضافة الى الشيلات الوطنية وفرقة البنوتات, وتقديم أوبريت غنائي ومسابقات للجمهور من الأطفال وتوزيع الهدايا والورود .
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