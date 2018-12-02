عرعر 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، اليوم ، فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية في جولة ميدانية، مطلعاً على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين، كما تفقد القسم النسائي بالفرع ، يرافقه فيها عدد من مسؤولي النيابة العامة .

والتقى النائب العام خلال الجولة التفقدية منسوبي النيابة العامة بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة ، وذلك لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية وفرع النيابة العامة بالمنطقة ، والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم .

كما التقى معاليه بعددٍ من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوى واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.

وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها معالي النائب العام لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع الى شكاوى المواطنين وحلها

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22:03ت م

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