سكاكا 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسنفذت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الجوف وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة فعاليات متنوعة ومتعددة بمناسبة "اليوم العالمي للطفل" .واحتفلت جامعة الجوف ممثلة بكلية التربية قسم رياض الأطفال بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بهذا اليوم بمشاركة الروضة الحادية عشر، من خلال عروض مسرحية وأركان توعوية وترفيهية التي هدفت إلى التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وحقوقها وكيفية التعامل مع الطفل وفقا لمراحل النمو ووفقا للميول والاتجاهات .كما نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف العديد من المبادرات بهذه المناسبة ، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، حيث أقيمت أركان تثقيفية وترفيهية، وتقديم محاضرات توعوية بأنواع الغذاء الصحي وخطر السمنة على الأطفال .واحتفلت جمعية الأطفال المعوقين بالجوف باليوم العالمي للطفل، حيث تم تقديم محاضرة للزوار ولأمهات الأطفال عن حقوق الطفل تحت عنوان ( من حقي أن أعرف حقي ).كما أطلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف فعاليات بهذه المناسبة بحديقة المؤسسة بالتعاون مع مركز الأمير عبد الرحمن السديري الثقافي ومجلس شباب الجوف ومدارس الرحماني .// انتهى //22:08ت م0257